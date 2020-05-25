Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не вернутся в школу после окончания карантина

25.05.2020, 11:50, Разное

О том, каким будет школьное обучение после окончания локдауна, сейчас обсуждают все родители планеты. Герцог и герцогиня Кембриджские не стали исключением и уже сегодня задумались о будущем их подрастающих наследников. Вопрос обучения пока касается их старшего сына, 6-летнего Джорджа, и дочери, 5-летней Шарлотты. Они оба учатся в частной школе Thomas’s Battersea, которая уже несколько месяцев закрыта на карантин.

Вчера родителям учеников сообщили, что учебное заведение планирует последовать рекомендации властей и возобновить офлайн-обучение уже в этом году, а именно в июне. Тут стоит отметить, что учебный год в Великобритании состоит из трех семестров, последний из которых начинается в апреле и заканчивается в июле. В школу Thomas’s Battersea пригласят только учеников первого и шестого года обучения.

Однако Кейт и Уильям не планируют возвращать детей в школу этом году. Дело в том, что Джордж проходит обучение во втором классе, а Шарлотта – в первом. Герцог и герцогиня решили, что для детей будет лучше продолжить совместное домашнее обучение, так как у них уже выработался отличный режим, который не хочется нарушать. Сейчас они продолжат обучение дома, а в школу вернутся вдвоем, когда будут открыты все классы без исключения.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми