Только хорошие новости: Робби Уильямс пытается повторить танец 7-летней дочери, покоривший его фанатов

25.05.2020, 11:50, Разное

В Instagram на аккаунт Робби Уильямса подписано более двух миллионов пользователей. Впрочем, скоро их внезапно может стать гораздо больше. Причина резкого роста подписчиков музыканта – новое видео с участием его 7-летней дочери Тедди.

На выходных Робби опубликовал ролик, в котором его дочка исполняет танец под ранее неизвестную песню. Фанаты предположили, что это новый трек Робби. В пользу этого говорят и некоторые комментарии самого Уильямса. Видео, как Тедди танцует на кухне быстро набрало больше полумиллиона просмотров, – обычно ролики в аккаунте музыканта показывают гораздо более скромную статистику.

Тедди – мое тотемное животное,

– иронично подписал ролик Робби.

Видео настолько понравилось подписчикам, что музыкант пообещал подумать над тем, чтобы сделать его официальным клипом песни. Сегодня же после сотни другой комментариев он исполнил еще одно пожелание поклонников: сам повторил зажигательный танец дочери.

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Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams)23 Май 2020 в 1:25 PDT

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Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams)24 Май 2020 в 11:51 PDT

Напомним, Робби Уильямс познакомился с американской актрисой Айдой Филд в 2006 году. О том, что их общение переросло в романтические отношения, стало известно через год. 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе.

В 2012 году у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс (Тедди), в 2014-м – сын Чарлтон Валентин, в сентябре 2018 года Робби и Айда сообщили миру о рождении дочери Коко, а в феврале 2020-го – о рождении сына Бо. Примечательно, что младшие дети звездной пары появились на свет благодаря одной и той же суррогатной матери.

Тедди Уильямс на свадьбе принцессы Евгении, октябрь 2018 год