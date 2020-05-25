В Японии полностью отменили режим ЧС

25.05.2020, 11:48, Новости дня

Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Режим продолжал действовать в пяти префектурах Японии: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо. До этого он был в несколько этапов снят в 42 из 47 префектур, передает ТАСС.

Напомним, 4 мая срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Японии, введенной из-за пандемии нового коронавируса, был продлен до 31 мая.