В Киеве и Харькове после двухмесячного перерыва заработало метро

25.05.2020, 11:45, Новости дня

25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу Киевский и Харьковский метрополитены.

Как сообщила в эфире телеканала “Украина 24” пресс-секретарь Киевского метрополитена, он начал работу примерно в 5.45. Харьковский метрополитен начал принимать пассажиров в 5.30, проинформировало Общественное.

В метро пускают пассажиров только в масках или респираторах (ранее в Киевском метрополитене анонсировали, что обязательными будут и перчатки, но потом от этой идеи решили отказаться).

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что в подземку не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,2 °С. При этом в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №47 сказано, что сотрудники подземки должны проводить температурный скрининг не всем пассажирам, а только тем, у кого есть “визуальные признаки ОРЗ”.

Киевский метрополитен также обязан проводить дезинфекцию вестибюлей, станций и помещений каждые три часа, подвижного состава – перед каждым рейсом.

“В подземке также должны обеспечить расстояние не менее 1,5 м между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (включая полное или частичное закрытие входов)”, – проинформировали в пресс-службе.

В приказе департамента инфраструктуры Харьковского горсовета №132 сказано, что в городском метрополитене нужно соблюдать расстояние, рекомендуемое санитарными нормами, вблизи терминалов, при входе в вестибюль и на платформы станций, кроме того, должны быть установлены защитные экраны между дежурным работником и пассажирами. О проведении температурного скрининга в документе не упоминается.

Решение о возобновлении работы метрополитена в Днепре региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна принять 25 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

После карантина Киевский метрополитен будет работать без жетонов (ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно будет использовать в течение месяца после возобновления работы), оплачивать проезд нужно будет с помощью карт или мобильных приложений. Харьковский метрополитен отказался от жетонов несколько лет назад.

Метро в трех городах Украины прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн, Харьковского – около 600 тыс., Днепровского – 18 тыс.