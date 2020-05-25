В столице после карантина открылась Киево-Печерская лавра

25.05.2020, 11:45, Новости дня

В столице после карантина сегодня открылась Киево-Печерская лавра. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Центра информации Украинской православной церкви (Московского патриархата).

С 22 марта в Лавре службы проходили в закрытом режиме без участия прихожан – в режиме онлайн-трансляции, говорится в сообщении.

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАРАНТИНАСвято-Успенская Киево-Печерская лавра сегодня открылась после… Posted by Центр інформації УПЦ on Esmaspäev, 25. mai 2020

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

12 апреля настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Наличие коронавируса у него в Лавре не подтверждали.

После начала эпидемии в Лавре было зафиксировано три смерти от коронавирусной инфекции: скончались насельник архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и монах Никодим.

26 апреля российское агентство РБК со ссылкой на спикера Украинской православной церкви Московского патриархата Климента сообщило, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священнослужители, но позже Климент эту информацию опроверг.

3 мая митрополит Павел сообщил, что из 200 монахов Лавры заболело 68 человек, у 28 человек обнаружили коронавирусную инфекцию.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.