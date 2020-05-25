В День поминовения в США будут вспоминать ветеранов и умерших от COVID-19

25.05.2020, 11:42, Новости дня

В понедельник в США отмечается День поминовения, установленный в память о сотнях тысяч военнослужащих, отдавших жизнь за свою страну.

Праздник также считается неофициальным началом сезона летних отпусков, но, как и многое другое в 2020 году, обычное может превратиться в необычное.

По всей стране приспущены флаги в память о погибших военнослужащих, но на этот раз, согласно указам президента Дональда Трампа, они также приспускаются в память о почти 100 тысячах американцев, умерших от коронавируса.

Среди них более тысячи ветеранов, которые, по данным министерства по делам ветеранов, скончались от COVID-19.

Трамп планирует возложить венок на Арлингтонском национальном кладбище, а затем провести часть Дня поминовения в Форт-Макгенри в Балтиморе, где произошла историческая битва в войне 1812 года.

Однако мэр Балтимора Джек Янг просил президента не приезжать. По его словам, это будет неверным сигналом в ситуации, когда мэр призывает жителей города отказаться от поездок. Трамп отказывается носить маску на публике, и Янг говорит, что визит Трампа не вызван веской причиной.

Эксперты в области здравоохранения и местные власти призывают людей, отправляющихся на пляжи и пикники, соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию.

Член рабочей группы Белого дома по коронавирусу доктор Дебора Биркс говорит, что она «очень обеспокоена» сделанными на выходных фотографиями и видео, на которых люди собираются вместе у бассейнов и в других местах отдыха без масок.

«Мы знаем, что свежий воздух помогает, солнце помогает убивать вирус, но это не отменяет тот факт, что людям нужно проявлять ответственность и сохранять эту дистанцию», – заявила она телеканалу Fox News.

«Я надеялась донести очень четкое послание американцам по всей стране: вирус существует», – добавила она.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил в воскресенье, что его штат «определенно находится в стадии открытия». Нью-Йорк больше других штатов США пострадал от пандемии, но Куомо сказал, что в целом показатели Нью-Йорка движутся в правильном направлении.

На этой неделе в штате Нью-Йорк возобновляют работу кемпинги, ветеринарные кабинеты и профессиональные спортивные тренировочные лагеря.

Две городские команды, New York Mets и New York Yankees, входящие в Главную лигу бейсбола, пока бездействуют, и Куомо заявил, что возобновление спортивной жизни – это как «возвращение к нормальности».

Но пока неясно, когда возобновятся матчи Главной лиги бейсбола, которые являются одной из летних традиций, и смогут ли на них присутствовать болельщики.

Франция с понедельника начинает снимать пограничные ограничения и допускать в страну рабочих-мигрантов и туристов из других европейских стран.

В то же время в Италии пляжи по-прежнему могут посещать только жители региона, где они расположены.

В Великобритании чиновники призывают людей не посещать пляжи, если они не живут поблизости. «Мы были бы рады видеть вас здесь, но не сейчас», – гласит одна вывеска в Брайтоне.