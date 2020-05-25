 

Трамп ввел запрет на въезд в США из Бразилии из-за коронавируса

25.05.2020, 11:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в США из Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом.

Белый дом заявил, что президент пошел на эту «решительную меру для недопущения того, чтобы иностранные граждане, которые находились в Бразилии, становились источником дополнительных заражений» в США. Постановление вступает в силу вечером в четверг.

Решение распространяется на иностранцев, которые хотят приехать в США и находились в Бразилии в последние 14 дней. В этот период, как утверждают эксперты в области здравоохранения, человек, инфицированный COVID-19, может заражать других, не проявляя никаких симптомов. Ранее президент ввел аналогичные ограничения на въезд из Китая, Великобритании и Европы.

Исключение будет сделано для постоянных жителей США и их ближайших родственников, а также для обеспечения «свободного потока торговли», как назвал его Трамп.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 347 тысяч, и она заняла второе место в мире после США.

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару несколько месяцев не придавал большого значения серьезности коронавируса, призывая компании вновь открыть свои двери и отвергая многие рекомендации по социальному дистанцированию.

Он заявлял, что вирус – это лишь «небольшой грипп», настаивая, что разрушенная экономика убьет больше людей, чем болезнь. Президент называл своих соотечественников, беспокоящихся о коронавирусе, невротиками.

Однако некоторые бразильские эксперты в области здравоохранения предупреждают, что система медицинского обслуживания разваливается, и что число жертв еще не достигло пика. Они также отмечают, что число жертв среди коренного населения страны в два раза превышает этот показатель среди остальных.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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