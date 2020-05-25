 

Президента Австрии застукали за нарушением комендантского часа

25.05.2020, 11:30, Новости дня

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен и его супруга нарушили комендантский час, посещая в позднее время ресторан в центре Вены, пишет Bild. По словам Ван дер Беллена, он разговорился и забыл о времени: издание отмечает, что согласно введённым из-за пандемии правилам, все кафе, бары и рестораны Австрии должны закрываться в 23:00.


Reuters

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его супруга были застигнуты полицией в одном из венских ресторанов после наступления введённого из-за коронавируса комендантского часа, пишет Bild.

Как пишет издание, ссылаясь на австрийские СМИ, Ван дер Беллен подтвердил факт инцидента и принёс свои извинения. По его словам, он «разговорился и забыл о времени». Сообщается, что австрийский президент и его жена посещали итальянский ресторан Sole в центре Вены: на момент прихода полиции на часах было уже 00:20 ночи. Между тем, согласно действующим сейчас в Австрии правилам, рестораны, кафе и бары должны закрываться в 23:00.

Bild отмечает, что самому Ван дер Беллену последствия не грозят, однако хозяину ресторана инцидент может обойтись дорого. Согласно закону, заведение, нарушившее комендантский час, может быть оштрафовано на сумму до €30 тыс.

«Мне искренне жаль. Это была ошибка», — прокомментировал случившееся австрийский президент в своём интервью для австрийской газеты Kronen Zeitung. 



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