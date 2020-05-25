Российский ученый Илья Духовлинов начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

25.05.2020, 11:30, Разное

Илья Духовлинов заявил о том, что ему удалось разработать действенную вакцину от COVID-19, которую он готов предоставить на экспертизу. Российский ученый утверждает, что начал испытания лекарства от коронавируса на себе.

По словам ученого, у него есть молекула, которая является активным веществом вакцины. Кроме этого, он работает над масштабированной технологией производства препарата. Илья Духовлинов руководит частными компаниями «Фарма Ген» и «АТГ Сервис Ген», которые разрабатывают вакцины около 15 лет.

Ученый рассказал, что его команда провела опыты на животных, которые показали, что формируется специфический клеточный иммунитет к антигенам COVID-19. При этом, вакцина не имеет токсичности. Согласно международным протоколам, этот показатель, как и иммуногенность, проверяется на кроликах и грызунах, а протективность – на хорьках.

На данном этапе ученый оформляет пакет документов, чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний. Илья Духовлинов проверил вакцину на себе, пройдя предварительно тест на наличие коронавирусной инфекции. Единственный побочный эффект, который он отметил, это повышение температуры тела до 37.5 градусов. На проведение дальнейших испытаний потребуется 6-12 месяцев.