Появилось видео из квартиры в Казани, где взорвался бытовой газ

25.05.2020, 11:25, Новости дня

Региональное управление МЧС по Татарстану обнародовало кадры с места ЧП на улице Волгоградской в Казани, где утром в понедельник, 25 мая, в результате взрыва бытового газа в квартире пострадал один человек.

Как сообщалось ранее, хозяйка жилища мыла пол и сдвинула газовую плиту, в результате чего и возникла утечка, впоследствии закончившаяся взрывом. Женщина оказалась единственной, кто получил травмы – ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести с ожогами лица и кистей рук, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Из дома были эвакуированы 52 человека, в том числе – десять детей.

В ходе предварительного осмотра поврежденной квартиры обнаружены трещины в несущей стене. В скором времени будет проведена более детальная экспертиза, по результатам которой экспертам предстоит вынести заключение о возможности дальнейшего проживания в здании.