Москва вернется в климатическую норму к концу недели

25.05.2020, 11:25, Новости дня

В Москву на этой неделе наконец-то вернется тепло.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале недели будет прохладно, а с четверга погода начнет догонять календарь и приближаться к климатической норме. Синоптики считают, что есть хорошие шансы на то, что в завершающие дни май успеет дать начало метеорологическому лету. Однако погода будет неустойчивой, пройдут дожди и грозы.

Сейчас температура в Москве поднялась до плюс 15 градусов. Во вторник воздух прогреется до 17-19 градусов в Москве и до 15-20 градусов в Подмосковье. В среду возможен небольшой дождь. Ночью в городе будет 8-10 градусов, по области 5-10 градусов. Днем 13-15 градусов тепла в Москве и 11-16 в Подмосковье. В четверг и пятницу в Москве и Подмосковье потеплеет до 20 градусов днем. К выходным воздух прогреется до 24 градусов.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что период холодной майской погоды в Москве и области затянулся. Температура больше чем на месяц отставала от весеннего графика. Причем несколько дней держалась не просто холодная, а аномально холодная погод. Средняя суточная температура была на 7 градусов и более ниже климатической нормы.