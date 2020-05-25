 

Москва вернется в климатическую норму к концу недели

25.05.2020, 11:25, Новости дня

В Москву на этой неделе наконец-то вернется тепло.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале недели будет прохладно, а с четверга погода начнет догонять календарь и приближаться к климатической норме. Синоптики считают, что есть хорошие шансы на то, что в завершающие дни май успеет дать начало метеорологическому лету. Однако погода будет неустойчивой, пройдут дожди и грозы.

 

Сейчас температура в Москве поднялась до плюс 15 градусов. Во вторник воздух прогреется до 17-19 градусов в Москве и до 15-20 градусов в Подмосковье. В среду возможен небольшой дождь. Ночью в городе будет 8-10 градусов, по области 5-10 градусов. Днем 13-15 градусов тепла в Москве и 11-16 в Подмосковье. В четверг и пятницу в Москве и Подмосковье потеплеет до 20 градусов днем. К выходным воздух прогреется до 24 градусов. 

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что период холодной майской погоды в Москве и области затянулся. Температура больше чем на месяц отставала от весеннего графика. Причем несколько дней держалась не просто холодная, а аномально холодная погод. Средняя суточная температура была на 7 градусов и более ниже климатической нормы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / В Казани полиция задержала вышедшую за лекарствами пенсионерку

31.03 / Умер драматург Леонид Зорин

30.03 / Сериал «След» приостановил съемки из-за коронавируса

04.05 / МИД предложил Чехии активизировать диалог для защиты памятников

03.05 / “Слуцк” добился выездной победы над минским “Динамо”

22.04 / В Забайкалье сообщили о пожарах площадью почти 5 тысяч гектаров

15.04 / Трамп обсудит борьбу с коронавирусом с лидерами «Большой семерки»

29.03 / Губернатор поручил помочь закрытым из-за COVID-19 предприятиям в Подмосковье

22.05 / Определены сроки всероссийского онлайн-выпускного в вузах

29.04 / Названы ошибки при обработке поверхностей от вирусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска