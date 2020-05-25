ВВП Германии в первом квартале сократился максимальными темпами с 2009 года

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25.05.2020, 11:25, Новости дня

Экономика Германии в первом квартале вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта на фоне пандемии.

ВВП Германии в январе-марте сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Спад оказался максимальным с первого квартала 2009 года.

В четвертом квартале 2019 года крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Спад по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.

Капиталовложения в январе-марте сократились на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом, частное потребление — на 3,2%, экспорт — на 3,1%.

В результате частное потребление сократило рост ВВП на 1,7 процентного пункта, чистая торговля — на 0,8 процентного пункта.

Между тем, инвестиции в строительный сектор выросли на 4,1%, прибавив 0,4 процентных пункта к росту ВВП. Государственные расходы увеличились на 0,2% в первом квартале.

Ожидается, что экономика Германии сократится еще сильнее во втором квартале, поскольку в середине марта в стране были введены ограничения для борьбы с пандемией COVID-19. Меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию многих предприятий и магазинов.

Правительство Германии прогнозирует рекордное сокращение ВВП на 6,3% в этом году. Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) ожидает еще более резкого спада — по меньшей мере на 10%.



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