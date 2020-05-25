Известного в Туркменистане шоумена осудили на два года за “мужеложство”

25.05.2020, 11:18, Новости дня

Суд в Ашхабаде приговорил известного туркменского шоумена к двум годам колонии по статье 135 УК Туркменистана “Мужеложство”, сообщает turkmen.news. По информации источников издания, приговор был оглашен еще 7 мая, но известно об этом стало только сейчас. Настоящее имя осужденного не называется, упоминаются лишь его инициалы – Г. С., также известно, что его отец – известный в стране дипломат.

Сообщается, что по делу о “мужеложстве” также были осуждены еще несколько человек, их точное количество неизвестно. Все они подписали признательные показания.

Аресты среди представителей туркменского шоу-бизнеса и модельной индустрии прошли во второй половине марта. По обвинению в мужеложстве были задержаны около десятка человек, в том числе Г. С. и его партнер. Некоторым подозреваемым удалось избежать наказания, другие прошли по делу в качестве свидетелей.

Осужденные рассчитывали подпасть под президентское помилование по случаю Ночи всемогущества (Гадыр гижеси), однако этого не произошло, пишет издание.

В октябре 2019 года туркменская служба Радио Свобода опубликовала интервью гея из Туркменистана Касымберды Гараева. Он стал первым представителем ЛГБТ из этой страны, который лично обратился в СМИ и решился рассказать свою историю.

Журналисты изначально не называли его настоящее имя. Позже Касымберды Гараев разрешил его раскрыть, записав видеообращение к близким на случай, если с ним, как он сам говорил, что-то случится. Видео записали 13 октября, за 10 дней до исчезновения, когда мужчина ночью дежурил у себя в клинике.

Позже в редакцию Радио Азатлык позвонил мужчина, представившийся Максатом Гараевым – отцом Касымберды Гараева. Он сказал, что с сыном все в порядке, а также помог связаться с ним по мессенджеру Imo. В разговоре по видеосвязи врач заявил: все, что ранее о нем сообщалось, не соответствует действительности, а записанное видео было ошибкой.

В Туркменистане мужеложство по-прежнему наказывается в уголовном порядке, за это грозит до двух лет тюрьмы. Таких стран, где гомосексуальность преследуется уголовно, в мире насчитывается около 60, и их становится все меньше.