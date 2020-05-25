Эксперт рассказал, как победить бессонницу с помощью упражнений и медитации

25.05.2020, 11:17, Разное

Игорь Букин, фитнес-тренер, сообщил, как бороться с бессонницей. Он считает, что решить проблемы сна помогут упражнения и медитация.

Сон – важный момент в жизни людей, но наука до сих пор мало знает о природе сновидений и их значений для человека. В период отдыха тело восстанавливается после физических нагрузок, происходит жиросжигание, рост мышц.

У некоторых людей из-за психологических проблем, переживаний, навязчивых мыслей появляется бессонница. Специалист считает, что в борьбе с ней поможет медитация, которая будет мощным инструментом для отладки психологического состояния и природной саморегуляции. Ученые доказали, что у медитирующего человека ритм работы мозга похож с альфа- или тета-ритмом мозга, а у людей, имеющих бессонницу мозг находится в бета-ритме.

Переходить от одного состояния в другое возможно только после его осознания. Существует два способа медитации, где в первом, необходимо выполнять упражнения сидя на полу, углубляясь вглубь тела, настраивая дыхание. Из сидячего положения, нужно постепенно перейти в лежачее, постепенно засыпая. Во втором способе человеку нужно лечь на кровать, заполнив полотенцами пространство, которое не соприкасается с кроватью. Концентрируясь на дыхании, человек постепенно перейдет в сон.