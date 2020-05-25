 

Эксперт рассказал, как победить бессонницу с помощью упражнений и медитации

25.05.2020, 11:17, Разное

Игорь Букин, фитнес-тренер, сообщил, как бороться с бессонницей. Он считает, что решить проблемы сна помогут упражнения и медитация.
Сон – важный момент в жизни людей, но наука до сих пор мало знает о природе сновидений и их значений для человека. В период отдыха тело восстанавливается после физических нагрузок, происходит жиросжигание, рост мышц.

У некоторых людей из-за психологических проблем, переживаний, навязчивых мыслей появляется бессонница. Специалист считает, что в борьбе с ней поможет медитация, которая будет мощным инструментом для отладки психологического состояния и природной саморегуляции. Ученые доказали, что у медитирующего человека ритм работы мозга похож с альфа- или тета-ритмом мозга, а у людей, имеющих бессонницу мозг находится в бета-ритме.

Переходить от одного состояния в другое возможно только после его осознания. Существует два способа медитации, где в первом, необходимо выполнять упражнения сидя на полу, углубляясь вглубь тела, настраивая дыхание. Из сидячего положения, нужно постепенно перейти в лежачее, постепенно засыпая. Во втором способе человеку нужно лечь на кровать, заполнив полотенцами пространство, которое не соприкасается с кроватью. Концентрируясь на дыхании, человек постепенно перейдет в сон.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Под Москвой мужчина ограбил сотрудницу МФО и пошел в кафе

02.04 / Мнение: Выгрузка российской гуманитарки в Нью-Йорке

06.04 / Китай + Гарвард + вирусы = ?

23.05 / Глобальные пандемии случаются каждые 100 лет: Случайное совпадение или зловещий заговор?

21.05 / “Список памяти” умерших в связи с пандемией российских медиков увеличился в 3,5 раза за 3 недели

21.04 / Заторможенное сознание и не только: что стало с Бабкиной после трех недель лечения

13.05 / BMW опубликовал эффектную рекламу бронированного кроссовера X5

12.05 / У брата-близнеца Елены Малышевой Алексея Шабунина обнаружили коронавирус

15.05 / Ополаскиватель для рта может защитить от коронавируса — предположение ученых

26.04 / В Петербурге воры украли из магазина 80 плиток шоколада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска