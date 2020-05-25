Роскосмос заявил о необходимости срочного строительства орбитальной станции

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25.05.2020, 11:16, Новости дня

Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», – сообщил Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам главы Роскосмоса, вопрос о том, будет ли она посещаемой или обитаемой, международной или национальной, будет решаться в ближайшее время.

Напомним, 5 мая помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин сообщил, что Китай проведет 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции.



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