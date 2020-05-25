Редкий BMW Alpina B10 выставлен на аукцион

25.05.2020, 11:15, Новости дня

Сегодня стало известно о поступлении в продажу с аукциона уникального экземпляра BMW Alpina B10 в Бельгии.

В свою очередь, автомобиль произведен в 1990 году. За срок в 30 лет нынешний владелец BMW Alpina B10 сохранил первоначальный вид, а стоимость модели составляет теперь 72 тысячи долларов. Вполне вероятно, что финальная стоимость автомобиля с аукциона в дальнейшем увеличится. Кроме того, автомобиль получил 3,4-литровый бензиновый агрегат с мощностью 360 л.с. Кроме того, новинка обладает 5-ступенчатой коробкой передач и задним приводом.

Об автомобиле известно также, что разгон BMW Alpina B10 до сотни составляет 5,7 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 290 км в час. Несмотря на возраст, общий пробег составляет 81 тысячу километров.