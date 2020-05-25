 

Компания Toyota возродит универсал Corolla в США

25.05.2020, 11:15, Новости дня

Японский автогигант Toyota намерен возобновить производство на американском рынке универсала Corolla.

На протяжении длительного времени данная модель не выпускалась для рынка США, однако теперь появились данные о регистрации патента и товарного знака, подтверждающих намерения японского бренда. В свою очередь, «Toyota BZ» и «Capstone» в дальнейшем смогут начать продавать на американском рынке. Кроме того, изначально модели в кузове седан сумели себя зарекомендовать в продаже, однако появление универсалов позволит повысить интерес к продукции компании.

Изначально отказ от минивэнов выражался в том, что большинство поклонников моделей стали переходить на кроссоверы и внедорожники, к которым привлечено наибольшее внимание покупателей по всему миру.



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