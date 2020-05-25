Евгений Петросян впервые показал совместную фотографию с Татьяной Брухуновой

25.05.2020, 11:09, Разное

Российский юморист Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Оно появилось на его официальной странице в Instagram-аккаунте с пометкой Family look, что указывает на семейный характер фотоснимка.

Для позирования супруги выбрали нестандартные плащи двойной расцветки. На Татьяне Брухуновой подписчики уже привыкли видеть стильную одежду, а вот Евгений Петросян, по мнению его поклонников, благодаря новому имиджу словно помолодел на 10 лет.

Несмотря на то, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не сидят рядом друг с другом, соблюдая социальную дистанцию, к правилам самоизоляции они подошли не столь скрупулезно. Так, юморист надел на себя кожаные перчатки и черную маску. А вот его супруга предпочла отказаться от ношения индивидуальных средств защиты.