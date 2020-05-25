 

В РФ упростили строительство социальных объектов

25.05.2020, 11:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ, по которому можно будет исключить длительные согласования на строительство социально значимых объектов.

«Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму, именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов», – передает ТАСС слова Мишустина на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что подписал соответствующее постановление правительства. «Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные, и иногда просто излишние согласования», – подчеркнул глава кабинета министров.



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