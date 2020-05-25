Федорова уличила соратника Навального в недостойном поведении

25.05.2020, 11:08, Новости дня

«Для Волкова дискредитация власти – это профессиональная деятельность. Но в данном случае мы видим попытку нагнать на людей панику. Это недостойное занятие», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала критику статистики по коронавирусу в РФ со стороны соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова.

«Волков – профессиональный лгун, который сейчас сосредоточился на теме коронавируса и пытается изо всех сил доказать и разоблачить официальную статистику», – считает политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

«Также надо помнить, что его жена Анна Бирюкова работает руководителем социологического отдела в «Фонде борьбы с коррупцией». Поэтому любая социология от Волкова – это глубоко ангажированная история. Для него дискредитация власти – это профессиональная деятельность, которой он занимается много лет. Но в данном случае мы видим попытку нагнать на людей панику, и это довольно недостойное занятие», – отметила Федорова.

Ранее координатор работы сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков в соцсетях неоднократно заявлял о том, что статистика смертности от коронавируса в РФ якобы занижена.

В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с изданием «Ридус» предположил, что представители «Фонда борьбы с коррупцией», включая его лидера Алексея Навального и его соратника Леонида Волкова, «отрабатывают заказ».

«Это именно та антироссийская повестка, которую отрабатывает ряд западных масс-медиа. Якобы злые русские недоговаривают, скрывают реальные показатели смертности и так далее. Навальный и Волков явно отрабатывают заказ: им-то какая разница? За что платят, то они и делают – они в принципе без позиции», – отметил Мартынов.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания. Всего в стране выявлено 353 тыс. 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 118 тыс. 798 человек, из них 5499 человек вылечились за последние сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше половины регионов РФ в ближайшее время смогут приступить к первому этапу снятия ограничений, которые введены из-за коронавируса.