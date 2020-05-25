 

ВМС КНДР примут на вооружение новую субмарину для запуска ядерных ракет

25.05.2020, 10:53, Разное

Сотрудники разведки Республики Корея обнаружили, что ВМС КНДР готовятся принять на вооружение новую ракетную субмарину. Информация об обновлении арсенала Северной Кореи появилась на портале новостного агентства Yonhap.
Ракетную субмарину построили на военных верфях, расположенных в городе Синпхо. Подводная лодка способна нести на себе три баллистических ракеты средней дальности класса Pukguksong-3. Впервые они были испытаны еще в октябре 2019 года. Запущенная тогда ракета достигла высоты 910 км, а дальность ее полета составила 450 км.

Новейшая субмарина должна войти в состав стратегических сил КНДР. На данный момент ракеты с ядерным зарядом могут доставить лишь северокорейские бомбардировщики. Военные эксперты считают, что поступление ракетной подводной лодки на вооружение ВМС Северной Кореи связано с грядущей демонстрацией нового стратегического оружия.



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