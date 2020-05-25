Под женой Эммануила Виторгана с дочерьми на руках оборвались подвесные качели

25.05.2020, 10:53, Разное

В микроблоге Instagram Эммануила Виторгана появилось видео, которое заставило поклонников поволноваться. Под его женой Ириной Млодик с дочерьми на руках оборвались подвесные качели.

80-летний актер успокоил поклонников и отметил, что с супругой и детьми все хорошо. Сама Ирина Млодик восприняла ситуацию с юмором и призналась, что все «нахохотались», девочки даже не поняли, что произошло. Плетенные качели были прикреплены низко, поэтому никто не ушибся.

Эммануил Виторган проводит карантин в кругу семьи. На кадрах запечатлено, как он занимается на беговой дорожке, а супруга с 2-летней Этель и 8-месячной Кларой раскачивается на качелях во дворе. Никто не ожидал, что тросы могут не выдержать веса, однако Ирине Млодик удалось удержать дочек на руках при падении.

Актер неоднократно признавался, что супруга подарила ему смысл жизни. Он с удовольствием наслаждается поздним отцовством, так как не воспитывал своего первого сына Максима Виторгана. Тогда он активно строил карьеру, поэтому наследником занималась его покойная жена Алла Балтер.