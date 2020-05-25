ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

25.05.2020, 10:53, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в категории «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» отмечены проведено первые 50 тыс. исследований по новой программе массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу в Москве; открытие в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге дополнительно 474 коек для лечения больных с легкой формой COVID-19; а также увеличение коечного фонда на 200 коек и проведение до 6 тыс. исследований в сутки в Ханты-Мансийском автономном округе.

Среди мер по профилактике и нераспространению коронавируса отмечены Сахалинская область, где для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции теперь является рекомендательным; Татарстан, где начали работать библиотеки и музеи, разрешены занятия с персональным тренером в фитнесс-центрах и бассейнах, а с 1 июня будет открыт пляжный сезон, пока в двух озерах – Лебяжьем и Комсомольском. Кроме того, в Севастополе с 18 мая отменен режим обязательной самоизоляции, при этом сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет.

В категории «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечена Калужская область, где от 10 до 40 тыс. рублей в месяц получат в виде доплаты из регионального бюджета сотрудники стационарных соцорганизаций, работающие с людьми с выявленным коронавирусом и людьми из групп риска. Кроме того, в правительство Ростовской области приняло решение о создании в бюджете области резерва в размере 1,5 млрд рублей для профилактики и устранения последствий коронавируса. В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа единоразово выплатят по 30 тыс. рублей одиноким гражданам, ведущим традиционный образ жизни, имеющим доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 особей.

Среди мер поддержки медицинского персонала отмечены Московская область региональную выплату на общую сумму 1,115 млрд рублей получили свыше 28,6 тыс. медсотрудников; Брянская область, где решению губернатора все сотрудники скорой помощи будут получать из областного бюджета стимулирующие выплаты от 10 до 30 тыс. рублей, а также Челябинская область, где доплата 5 тыс. рублей будет произведена медицинским работникам, не вошедшим в список федеральных выплат.

В категории «Меры поддержки семьи и детей» отмечены Свердловская область, где областное правительство при активном участии волонтеров и Центра охраны здоровья детей и подростков областного медицинского колледжа подготовило наборы, в которые входят необходимые, полезные детские продукты и развивающие игры. В Карелии предусмотрена единовременная выплата для малообеспеченных семей с детьми в возрасте до 16 лет или до 18 лет. В Чечне введена материальная помощь от Регионального общественного фонда имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова в размере 10 тыс. рублей для 25 тыс. остронуждающихся семей.