Мнение: Как советская власть обзавелась развитой промышленностью

25.05.2020, 10:50, Разное

Вчера меня издевательски спросили, куда делись все многочисленные дореволюционные заводы после 1917 года. Действительно — если в Российской Империи была развитая промышленность, если имперские инженеры строили линкоры, аэропланы и подводные лодки, то куда же это всё испарилось к тому моменту, когда Иосиф Сталин принял страну с деревянной сохой?

Разгадка проста. Разумеется, до 1917 года в России было огромное количество заводов и фабрик, о чём нам известно хотя бы из советских притч про стачки и забастовки, которые революционеры устраивали на этих самых «несуществующих» предприятиях. После прихода к власти большевики не стали уничтожать захваченные ценности, а использовали тактику из компьютерной игры ГТА — перекрасили угнанные автомобили в красный цвет. Был Петроград, стал Ленинград. Была Самара, стал Куйбышев. Был Екатеринбург, стал Свердловск.

Не избежала эта учесть и заводов с фабриками. Каждое условное «Товарищество на паях братьев Крепкорыловых» переименовывали в завод «Красный люмпен», после чего у не знающего истории наблюдателя складывалось впечатление, будто это «народный» завод, построенный советской властью на вырученную от экспорта зерна валюту.

Позже, в тридцатые годы, когда Иосиф Сталин и вправду начал покупать заводы за рубежом, предприятия называли уже нейтрально — «Уралмаш», «Комбинат № 179», «Завод № 402»:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

По названиям можно провести водораздел между старыми и новыми заводами. Если в названии завода присутствует что-нибудь революционное, какой-нибудь «красный», «октябрь» или «большевик», смело предполагайте, что этот завод был построен за много десятилетий до октября 1917, и к красным большевикам ровным счётом никакого отношения не имеет. В 90% случаев такое предположение окажется верным.

Чтобы не быть голословным, ниже я приведу десять первых попавшихся примеров. Вы и сами можете набрать в поисковике «завод красный %случайное_слово%», чтобы убедиться в очевидном — 9 из 10 «красных» заводов были построены до 1917 года.

1. Красный выборжец

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_выборжец

Российское предприятие по обработке цветных металлов, выпускающее более 12 тысяч наименований плоского и круглого проката, располагающееся в Санкт-Петербурге

Выходец из прибалтийских земель механик Фёдор Гош в 1857 году приобрёл в Петербурге участок на Выборгской стороне на правом берегу Невы и 2 сентября того же года получил разрешение на постройку завода «для приготовления железных и медных непаяных труб».

2. Красный октябрь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_Октябрь_(Санкт-Петербург)

СПб ОАО «Красный Октябрь» — российское предприятие, специализирующиеся в производстве, ремонте и обслуживании силовых агрегатов для вертолётов «Миль» и «Камов», коробок самолётных агрегатов (КСА), газотурбинных двигателей и турбостартёров (ГТДЭ и ВК) для самолётов «МиГ» и «Су».

В конце XIX века с началом электрификации Санкт-Петербурга возникла новая отрасль промышленности — электротехническая. Одним из первых предприятий отрасли стал Электротехнический завод «В. Савельев и Ко», основанный в 1891 году. С этого момента началась история Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь».

3. Красный путиловец

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кировский_завод

Ки́ровский завод (ранее Путиловский завод, Красный Путиловец) — одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических[3] предприятий Российской Империи, СССР и современной России.

В 1870—1880-х годах Путиловское товарищество соединило свои завод и верфи с торговым портом и железными дорогами, построив «Путиловскую ветвь» — крупнейшие по протяжённости подъездные пути в составе железнодорожного узла Петербурга (главная станция Пущино).

4. Красный пролетарий

https://ru.wikipedia.org/wiki/Общество_механических_заводов_братьев_Бромлей

«Бромлей братьев общество», «Общество механических заводов братьев Бромлей» (с 1922 года — Завод «Красный пролетарий») — металлообрабатывающее и машиностроительное предприятие, основанное братьями Э. и Ф. Бромлей в 1896 году в Москве (Российская империя), одно из наиболее крупных в стране.

«Общество механических заводов братьев Бромлей» создано в 1896 году. Правление Общества находилось в Москве в собственном доме на Малой Калужской улице. В 1913 году (по другим сведениям — в 1914) было переведено в Петербург.

5. Красный треугольник

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_Треугольник_(завод)

«Красный треугольник» — первая в России резиновая фабрика. Свою историю отсчитывает с 1860 года, когда Фердинанд Краузкопф учредил Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры под фирмой «Треугольник» (ТРАРМ). Товарищество имело право маркировать изделия государственным гербом за высокое качество продукции, представленной на Московской мануфактурной выставке 1865 года. Все изделия имели также фабричное клеймо в виде треугольника, внутри которого указывался год учреждения товарищества — 1860, название товарищества — «Т. Р. А. Р. М.» и место производства — «С.Петербургъ».

«Красный треугольник». До Револцюии Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры под фирмой «Треугольник» (ТРАРМ).

6. Красный путь

https://wikimapia.org/7041392/ru/Московский-механический-завод-«Красный-путь»

Бывший механический и чугунолитейный завод «Перенуд», основанный в июле 1862 года за Рогожской заставой швейцарцами Карлом Перенудом и Адольфом Густавовичем Перле. Завод выпускал принадлежности для железнодорожных дорог: стрелки, стрелочные переводы, крестовины, семафоры, трубы и прочее чугунное литье.

В 1901 году здесь по заказу Шведско-датско-русского акционерного общества были изготовлены люки для первой телефонной канализации Москвы.

7. Красный маяк

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_маяк_(текстильное_предприятие)

До социалистической революции 1917г., в результате которой оно было национализировано, предприятие называлось «Николаевская бумагопрядильная мануфактура акционерного общества „Воронин, Лютш и Чешер“»… Ранее это была фабрика Гука… Мануфактуре предшествовала в 1772-1830 гг. канатная фабрика немецкого предпринимателя купца первой гильдии Гаврилы Ивановича (Габриэля Генриха) Флуга (Флюга, Пфлуха), по фамилии которого получил название Флюгов переулок.

8. Красная нить

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_нить_(предприятие)

Компания была открыта 29 мая 1849 года в Петербурге на Выборгской стороне как бумагопрядильня (бумагопрядильная мануфактура) гостинодворского[1] купца второй гильдии Ивана Ивановича Торшилова. По проекту архитектора А. Н. Рокова был построен пятиэтажный бумагопрядильный корпус (менее чем за два года), затем рядом были возведены одноэтажные конторские здания.

9. Красная заря

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_Заря_(завод)

«Красная Заря» — телефонный завод в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Ведёт свою историю от телефонной мастерской, заложенной в 1897 году в Санкт-Петербурге шведским предпринимателем и изобретателем, основателем компании «Эрикссон» Ларсом Магнусом Эрикссоном, впоследствии преобразованной в завод Русского акционерного общества «Л. М. Эриксон и К°»

10. Красный якорь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_якорь_(машиностроение)

ОАО «Завод Красный Якорь» — российский цепной завод, основанный в 1898 году. Производитель цепей разного назначения. Завод находится в Нижнем Новгороде.

Единственное в России и крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству якорных цепей и такелажа, цепей для горно-шахтного оборудования, грузовых цепей, строп и комплектующих.