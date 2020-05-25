СК попросил арестовать захватчика банка в Москве

25.05.2020, 10:48, Новости дня

Следственный комитет просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в прошлую субботу отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС слова Ивановой. Она сообщила также, что подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья.

В субботу в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении Альфа-банка нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Оказавшийся в заложниках Федор Пименов во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик все время прикладывается к бутылке.