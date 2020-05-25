В РФ выздоровел каждый третий заразившийся коронавирусом

25.05.2020, 10:48, Новости дня

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 тыс. 798 человек, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Москве за сутки вылечили в 1,5 раза больше пациентов с коронавирусом, чем выявили. Суточный рост в столице, как и днем ранее, составил 1,6%. Всего в Москве, по последним данным, заразились 166 тыс. 473 человека, из них уже выздоровели 53 586, умерли 2 034, передает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания.

Таким образом в РФ десятый день подряд выявляют не более 10 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки. Суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее.