В Госдуме рассказали, у кого могут вырасти зарплаты во время эпидемии коронавируса

25.05.2020, 10:48, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса понижение зарплат стало общемировой тенденцией, однако отказ от аренды офисов снизит издержки организаций и может привести к росту зарплат их сотрудников, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Ограничительные меры не могли не коснуться доходов каждого из нас. Многие организации не могли работать удаленно и были вынуждены объявить время простоя. Этот период по общим стандартам – в соответствии с трудовым законодательством – оплачивается работнику как две трети от заработной платы. Были и те, кто перешел на удаленку и не смог платить премии, потому что далеко не у всех организаций сохранились доходы на том же уровне, какими они были до объявления ограничительных мер. Так или иначе у всех работающих в мире произошло снижение доходов», – рассказал РИА «ФАН» Бессараб.

По ее словам, постепенно экономика будет восстанавливаться, что приведет к росту зарплат. Она отметила, что сейчас уже проводятся эксперименты по введению удаленного режима работы во многих организациях, что может привести к повышению доходов для сотрудников компаний.

«Многим работодателям, кто ушел на удаленный режим и успешно поработал, это пришлось по душе. Организации сегодня задумываются, чтобы перевести работников на такой формат работы на постоянной основе. При этом предлагается даже повышение зарплаты, потому что при отказе от аренды помещения и оплаты коммунальных услуг за него многие работодатели выигрывают. Они понимают, что сотрудники в таком режиме не стали работать хуже, а наоборот – у кого-то прибавилась производительность труда, так как не теряется время на поездки», – рассказала депутат.

Ранее в Роструде заявили, что снижение зарплаты недопустимо при переводе на удаленную работу, если сотрудник трудится полное время и выполняет весь объем работы.