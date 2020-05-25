Минобороны отсудило у РКК «Энергия» 52 млн руб неустойки

25.05.2020, 10:30, Новости дня

Арбитражный суд Москвы по иску Министерства обороны решил взыскать с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» около 52 млн рублей, а не более 5 млрд рублей, как требовал истец, передает источник из зала суда.

Иск поступил в суд в сентябре 2019 года, он был заявлен о взыскании неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету «Ангара» в рамках ОКР «Персей», передает РИА «Новости».

РКК «Энергия» – одно из ведущих предприятий Роскосмоса, изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и космические аппараты различного назначения.

1 октября Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск Минобороны РФ о взыскании с РКК «Энергия» более 5 млрд рублей.