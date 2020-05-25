Ученые назвали продукты, которые способны продлить жизнь на пять лет

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25.05.2020, 10:30, Разное

После проведения многочисленных исследований исследователи назвали продукты, которые способны продлить жизнь на пять лет. В них содержится множество полезных соединений и элементов.
По словам ученых, в льняном масле и его семени большая концентрация Омега-3 жирных кислот. Поэтому эксперты советуют заправлять им салаты, использовать при жарке продуктов и добавлять в йогурты и выпечку. В горсти грецких орехов содержится две суточных дозы Омега-3, поэтому их также следует включить в рацион.

Ученые доказали, что на здоровье сердечно-сосудистой системы оказывает влияние употребление яиц. В них большая концентрация витамина D, аминокислот и полезных жиров. Для вегетарианцев аналогом этого продукта могут быть соевые бобы.

Также на продолжительность жизни влияет употребление дикого риса, который представляет собой семена трав из Северной Америки. Этот продукт содержит белок, жирнее кислоты и клетчатку. Если его сравнивать с бурым рисом, то он выигрывает по концентрации таких полезных соединений как марганец, витамины группы В, магний, калий, цинк и фосфор.



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