Вирусолог назвала опасные при COVID-19 лекарства
25.05.2020, 10:18, Разное
Вирусолог Надежда Жлобак предупредила россиян об опасности лечения COVID-19 лекарствами от ОРВИ. Специалист перечислила некоторые препараты, которые могут ухудшить ситуацию.
Среди них оказались “Аспирин”, “Вольтарен”, “Диклофенак” и “Напроксен”, которые принимают для предотвращения воспаления. Жлобак пояснила, что эти лекарства создают дополнительный комфорт для коронавируса, сообщает “Вечерняя Москва”.
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