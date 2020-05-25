Звезда «Клуба» Алексей Янин, переживший инсульт, начал вставать на ноги

25.05.2020, 10:17, Разное

В эфире программы «Звезды сошлись» Ольга Андреевна, мать звезды сериала «Клуб» Алексея Янина, пояснила о том, что он начал вставать на ноги. Актер пять лет назад пережил инсульт и сейчас проходит длительный процесс восстановления.

Алексей Янин известен многим зрителям по сериалам «Дочки-матери» и «Студенты». Актер подавал большие надежды в кинематографе. После тяжелого инсульта он перенес большое количество операций. По словам матери, сначала сын вообще не разговаривал, а теперь начал улыбаться, вставать и много заниматься на тренажерах. Он может обнять Ольгу Андреевну и сказать ей приятные слова.

Актер является инвалидом первой группы, поэтому речь о полном выздоровлении, скорее всего, идти не может. Мать считает, что Алексею Янину нужно было беречь свое здоровье. Однако он много снимался и не обращал внимания на свое самочувствие. Ежемесячно на его лечение уходит более ста тысяч рублей.

Ольга Андреевна прокомментировала слухи по поводу того, что Алексея Янина бросила его супруга – участница проекта «Фабрика звезд» Дарья Клюшникова. Мать актера отметила, что это не правда. Просто девушка живет в городе и приезжает к мужу, как только у нее появляется свободное время. Актер всегда с нетерпением ждет приезда супруги и их 8-летнего сына. По словам Дарьи Клюшниковой, они стараются поддерживать артиста, перенесшего инсульт, морально. Именно их любовь и вера дают ему силы не сдаваться и проходить процесс восстановления, пишет Телепрограмма.