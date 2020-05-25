 

МВД назвало новый способ мошенничества

25.05.2020, 10:16, Новости дня

Мошенники придумали новый способ хищения личных данных граждан: они стали создавать фейковые сайты для выплаты детских пособий, регистрируясь на которых граждане выдают злоумышленникам информацию из своего кабинета на портале Госуслуги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Киберпреступники воспользовались ситуацией: они создают новые сайты, якобы приспособленные для выплаты пособий, рассылают СМС-сообщения и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат. Вводя свой логин и пароль на сайте-дублере, вы предоставляете мошенникам доступ ко всем своим данным, хранящимся в личном кабинете на официальном портале Госуслуги», – передает ТАСС сообщение главка.

Фейковые сайты могут отличаться лишь одной буквой, цифрой или доменным именем от официального сайта. В ведомстве призвали оформлять пособия только на официальном сайте, внимательно проверять адресную строку браузера и поставить хороший антивирус, который автоматически распознает подобные фейковые сайты.

«Также не стоит вводить данные банковской карты для якобы проверки информации и платить комиссии за перевод пособия на счет – это признаки мошеннических сайтов», – отметили в ГУ МВД.

Напомним, 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу портала госуслуг для подачи заявлений на получение детских пособий, чтобы россияне смогли получить выплаты с 1 июня.



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