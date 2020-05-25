 

Лариса Гузеева порадовала поклонников молодежным образом на съемках проекта «Дача»

25.05.2020, 10:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Лариса Гузеева опубликовала новый снимок, который был сделан на съемках проекта «Дача» стартовавшего 23 мая. Ведущая порадовала поклонников стильным и молодежным образом, что отметили в комментариях многие фолловеры.
Стало известно, что «телесваха» стала ведущей программы «Дача» вместе с декоратором Наташей Барбье. На фотографии Лариса Гузеева позирует в спортивном костюме с зауженными штанами черного цвета и модной джинсовой курточке. По словам стилиста Дмитрия Рогова, именно такое сочетание будет модно в этом сезоне. Свой образ телеведущая дополнила высокими коричневыми ботинками.

Подписчики Ларисы Гузеевой были в восторге от ее преображения. Ведущую «Дачи» похвалили за превосходное чувство вкуса и стиля. Многим пришлась по душе молодежная джинсовка знаменитости. Также в комментариях телеведущую назвали «модницей-огородницей» с учетом того, в каком проекте она сейчас задействована.



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