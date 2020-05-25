Официально представлен смартфон Redmi K30i 5G с поддержкой сетей пятого поколения

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25.05.2020, 10:09, Разное

Состоялся официальный анонс самого доступного смартфона, поддерживающего сети пятого поколения, Redmi K30i 5G. Оказалось, что устройство является младшей моделью мобильного аппарата Redmi K30 5G, дебют которого состоялся в Китае еще в декабре прошлого года, а основное отличие заключается в упрощенной главной камере.
Смартфон Redmi K30i 5G с поддержкой сетей пятого поколения оснащен процессором Snapdragon 765G. За быстродействие гаджета отвечает оперативная память объемом 6 Гб, а размер постоянной памяти составляет 128 Гб. Емкость батареи равняется 4500 мАч, она поддерживает работу с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.

Экран смартфона Redmi K30i 5G с поддержкой сетей пятого поколения изготовлен с применением технологии IPS. Размер его диагонали составляет 6,67 дюйма, защищен экран стеклом Gorilla Glass 5. Фронтальная камера гаджета состоит из двух датчиков разрешением 20 и 2 Мп. Основная камера состоит из четырех модулей. Если у Redmi K30 5G разрешение датчика составляет 64 Мп, то в данном случае оно равняется 48 Мп. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки MIUI 11, в основу которой легла система Android 10. Первые покупатели Redmi K30i 5G смогут получить небольшую скидку и приобрести устройство за $252.



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