Стало известно число ожидающих вывозных авиарейсов россиян

25.05.2020, 10:08, Новости дня

Более 60 тыс. граждан РФ еще находятся на территории других стран и заявились на вылет вывозным рейсом, сообщили в Минкомсвязи.

Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США – (4,2 тыс.) и Индии (4 тыс.).

«На 24 мая через портал Госуслуг подано почти 80 тыс. заявлений на возвращение россиян из-за границы вывозными рейсами. Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тыс. россиян (с начала апреля). Осталось 61 тысяча», – передает ТАСС сообщение министерства.

Напомним, ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.