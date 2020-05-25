Стало известно число ожидающих вывозных авиарейсов россиян

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25.05.2020, 10:08, Новости дня

Более 60 тыс. граждан РФ еще находятся на территории других стран и заявились на вылет вывозным рейсом, сообщили в Минкомсвязи.

Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США – (4,2 тыс.) и Индии (4 тыс.).

«На 24 мая через портал Госуслуг подано почти 80 тыс. заявлений на возвращение россиян из-за границы вывозными рейсами. Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тыс. россиян (с начала апреля). Осталось 61 тысяча», – передает ТАСС сообщение министерства.

Напомним, ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.



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