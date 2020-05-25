Раскрыты детали испытаний российской вакцины от коронавируса

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25.05.2020, 10:08, Новости дня

Руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о процессе испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

Ученый заявил, что разработка вакцины идет по утвержденному Минздравом плану. В настоящее время заканчиваются доклинические испытания на простейших грызунах.

«Проверили возможные токсичности. Результат – положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах – оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», – сообщил Гинцбург в комментарии «Российской газете».

В случае положительных результатов доклинического этапа тестирования ученые уже в июне попросят Минздрав разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах. При этом первые прививки новой вакциной в порядке эксперимента уже сделали некоторые участники коллектива разработчиков, чтобы подтвердить ее безопасность.

Команда Гинцбурга планирует подготовить вакцину к массовому производству в августе. Первый этап вакцинации, возможно, пройдет уже осенью. Начать планируют с медиков, у которых наибольший риск заразиться, следом прививки сделают строителям и участником других больших организованных коллективов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения также включила разрабатываемую в МГУ имени М.В. Ломоносова вакцину от коронавируса в перечень перспективных.



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