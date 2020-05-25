Илону Маску и Граймс пришлось изменить необычное имя сына: новые подробности

25.05.2020, 10:05, Разное

4 мая Граймс и ее бойфренд, совладелец компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стали родителями. О том, что у них родился сын, Илон сообщил у себя в Twitter. Там же он опубликовал первые фотографии малыша и объявил его имя – X Æ A-12. Многие сочли это шуткой, но позже факт подтвердила и сама Граймс.

Впрочем, сомнение в том, что именно это имя будет стоять в паспорте у мальчика, у жителей Калифорнии, где родился наследник Маска, никуда не делось. Они-то знают, что по законам штата такое имя не может быть зарегистрировано: в имени можно использовать только 26 букв английского алфавита, а также апострофы и дефисы. Другие знаки, цифры и эмодзи быть использованы не могут – документ даже не примут на рассмотрение в соответствующих службах.

Сегодня Граймс подтвердила, что их с Илоном задумка потерпела крах. Им действительно пришлось избавиться от арабских цифр в написании имени, но… ведь есть еще римские!

X Æ A-Xii. Один дефис разрешен. Так выглядит даже лучше,

– объяснила Граймс у себя в Instagram.

X Æ A-Xii Маск

Напомним, 8 мая Илон Маск стал гостем шоу The Joe Rogan Experience. Там он объяснил, как нужно произносить имя его седьмого ребенка:

Это имя придумала мой партнер, Граймс. Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

Таким образом, имя сына Илона и Граймс произносится как Икс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Икс Эш Эй Твелв.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.

Илон Маск и X Æ A-Xii Маск

Стоит отметить, что под сценическим псевдонимом Граймс скрывает тоже весьма необычное имя. При рождении ее назвали Клэр Элис Буше, но в мае 2018 года певица официально сменила его на си Буше – и именно с маленькой буквы. На латинице с обозначает символ скорости света в вакууме. По словам певицы, ее прежнее имя никогда ей не нравилось.

Для Граймс этот ребенок стал первым, а вот для Маска седьмым. У него растет пятеро детей от первой супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон. Сыновей зовут Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон. Первенец пары, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.