Пандемия коронавируса. В Украине существенно снизилось количество новых случаев и смертельных исходов
25.05.2020, 10:00, Новости дня
За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен у 259 человек, умерло шесть больных, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 25 мая.
Это наименьшее число новых смертей за сутки с 13 апреля (тогда было пять) и наименьшее число новых случаев заражения с 8 апреля (тогда было 224).
В течение четырех предыдущих дней в Украине зафиксировано более 400 новых случаев инфицирования.
Таким образом, по состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились (+126 за сутки).
Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 291 868 образцов.
Среди инфицированных в Украине – 4112 медиков.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 892;
Волынская область – 783;
Днепропетровская область – 875;
Донецкая область – 148;
Житомирская область – 641;
Закарпатская область – 1082;
Запорожская область – 415;
Ивано-Франковская область – 1281;
Киев – 2652;
Киевская область – 1437;
Кировоградская область – 478;
Луганская область – 43;
Львовская область – 1360;
Николаевская область – 281;
Одесская область – 832;
Полтавская область – 266;
Ровенская область – 1434;
Сумская область – 166;
Тернопольская область – 1121;
Харьковская область – 912;
Херсонская область – 177;
Хмельницкая область – 364;
Черкасская область – 391;
Черновицкая область – 3083;
Черниговская область – 131.
Підтверджено 21 245 випадків COVID-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 24. mai 2020
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.
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