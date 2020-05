Трамп вновь поддержал теорию заговора о причастности экс-конгрессмена к смерти помощницы

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп вновь обратился к одной из своих давних теорий заговора, предполагающей, что республиканский конгрессмен, ставший его критиком на телевидении, сыграл неприглядную роль в смерти молодой женщины в 2001 году.

На выходных Трамп опубликовал два твита о смерти Лори Клосутис, работавшей помощницей конгрессмена Джо Скарборо в его офисе во Флориде незадолго до того, как тот покинул Конгресс, после чего стал телеведущим.

Скарборо часто брал интервью у Трампа в своей программе «Утренний Джо» во время предвыборной кампании в 2016 году, но с недавних пор, вместе со своей женой и соведущей Микой Бжезински, стал источником постоянного раздражения Трампа, который добивается переизбрания в ноябре.

Ранее в мае Трамп написал в Твиттере: «Когда они откроют глухое дело, связанное с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Неужели убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают».

Затем, в субботу он написал: «Она ударилась головой? Нашли тело у него под столом? Он внезапно покинул Конгресс? Большая тема для обсуждения во Флориде, а еще он с приветом (и плохими рейтингами). Копайте дальше, привлеките криминалистов-гениев!»

A blow to her head? Body found under his desk? Left Congress suddenly? Big topic of discussion in Florida…and, he’s a Nut Job (with bad ratings). Keep digging, use forensic geniuses! https://t.co/UxbS5gZecd

В воскресенье утром Трамп опубликовал еще один твит: «История с психопатом Джо Скарборо привлекает большой интерес. То есть молодая бегунья, участвовавшая в марафонах, просто упала в обморок в его офисе, ударилась об его стол и умерла? Мне кажется, в этой истории есть нечто большее. Роман? Как насчет так называемого следователя? Почитайте!»

A lot of interest in this story about Psycho Joe Scarborough. So a young marathon runner just happened to faint in his office, hit her head on his desk, & die? I would think there is a lot more to this story than that? An affair? What about the so-called investigator? Read story! https://t.co/CjBXBXxoNS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020