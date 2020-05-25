 

Названа основная мишень коронавируса в организме

25.05.2020, 9:48, Новости дня

Американские медики пришли к выводу, что больше всего воздействию новой коронавирусной инфекции подвержены не легкие, а эритроциты.

«COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь», – считает американский нефролог Хани Мухфуз, комментируя исследование, опубликованное на портале ChemRxiv.

По его словам, главной мишенью коронавируса являются эритроциты, которые в случае поражения теряют способность выполнять свою основную функцию – переносить кислород. Именно по этой причине во время коронавируса внутренние органы страдают от недостатка кислорода.

В апреле также сообщалось, что усиление воспалительных процессов и появление «матового стекла» в легких у пациентов, результат теста на коронавирус у которых оказался положительным, происходит из-за повреждения у заболевших гемоглобина – важного транспортного белка человека. К такому выводу пришли китайские ученые. Позже их выводы подтвердили медики из Италии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Назван общий объем помощи российским предприятиям и организациям

24.04 / Медведчук заявил об осознании на Украине важности сотрудничества с Россией

26.03 / На приграничных пунктах Узбекистана застряли сотни человек – их не пускают в страну из-за нехватки карантинных зон

10.04 / Новый смартфон Honor 30 Pro показали на фото

20.05 / Зеленский о боевиках на Донбассе: Там все есть – и российские военные, и граждане РФ

10.04 / В Турции вводится двухдневный запрет покидать свои дома

01.05 / Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД

19.05 / Дистанционно торговать лекарствами можно будет в начале июня

13.05 / Штатам предсказали потерю 32% ВВП по итогам второго квартала

21.04 / Пираты угнали из вод Бенина судно с тремя россиянами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска