Названа основная мишень коронавируса в организме

25.05.2020, 9:48, Новости дня

Американские медики пришли к выводу, что больше всего воздействию новой коронавирусной инфекции подвержены не легкие, а эритроциты.

«COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь», – считает американский нефролог Хани Мухфуз, комментируя исследование, опубликованное на портале ChemRxiv.

По его словам, главной мишенью коронавируса являются эритроциты, которые в случае поражения теряют способность выполнять свою основную функцию – переносить кислород. Именно по этой причине во время коронавируса внутренние органы страдают от недостатка кислорода.

В апреле также сообщалось, что усиление воспалительных процессов и появление «матового стекла» в легких у пациентов, результат теста на коронавирус у которых оказался положительным, происходит из-за повреждения у заболевших гемоглобина – важного транспортного белка человека. К такому выводу пришли китайские ученые. Позже их выводы подтвердили медики из Италии.