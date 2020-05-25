В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

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25.05.2020, 9:42, Новости дня

Обработка личных данных пользователей портала проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом. Об этом  заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что согласие на обработку данных, которое подписывают пользователи, является типовым документом. "Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии со 152-м федеральным законом "О персональных данных", — подчеркнул он.

 

Указанные данные используются в процессе выдачи цифровых пропусков для работающих, передает "Интерфакс". При этом проверяется работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении пропуска, или нет.

Режим самоизоляции действует в столице с конца марта. 15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. 

25 мая в Москве начинается первый этап снятия ограничений. Открылись 88 офисов МФЦ, начал работу каршеринг. Ношение масок и перчаток в общественных местах является обязательным. 



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