Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

25.05.2020, 9:42, Новости дня

В Москве за последние сутки скончался еще 41 пациент с подтвержденным тестом на COVID-19 и диагнозом "пневмония". Таким образом, общее количество жертв коронавируса достигло 2034 человек, сообщает оперативный штаб.

При этом суточная смертность от коронавируса в столице достигла минимума с 6 мая, когда отмечалось 39 летальных исходов.

Число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 53586 человек.