 

Hongqi готовится презентовать кроссовер E115

25.05.2020, 9:30, Новости дня

Китайская компания Hongqi в скором времени выпустит новый полноразмерный кроссовер под названием Е115.

Данный экземпляр займет место между моделями Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant. Предполагается, что старт продаж автомобиля состоится уже к концу нынешнего года. Концептуальную версию кроссовера продемонстрировали в минувшем году в ходе автосалона во Франкфурте. Кроме того, здесь применили роскошные выдвижные ручки и крупную радиаторную решетку.

Также автомобиль отличается двухуровневой головной оптикой. Что касается салона, то в нем располагается крупный экран мультимедийного комплекса, а также цифровая приборная панель и сенсорный дисплей. Кроссовер получил систему полного привода, а также запас хода около 600 километров. С такими параметрами разгон до сотни достигается за 4 секунды.



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