Новый Haval H6 показали до премьеры

25.05.2020, 9:30, Новости дня

Известная китайская марка Haval запланирована на лето выход нового полноразмерного кроссовера.

Эксперты анонсировали, что в ближайшее время публике будет продемонстрирован новый кроссовер Haval H6, который сможет похвастаться привлекательной внешностью. В свою очередь, уже можно увидеть автомобиль на патентном изображении, частично раскрывающем внешний кузова кроссовера. По внешности обнаружены некоторые сходства с прототипом Haval Concept H, рассекреченным в прошлом году.

Автомобиль имеет улучшенную головную оптику, бампера, радиаторную решетку, уникальную форму остекления, а также ряд других отличий от предшественника. Кроме того, в салоне применили крупный экран мультимедийного комплекса. Цена кроссовера пока неизвестна.