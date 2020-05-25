Бокерия: Россия победит коронавирус к концу лета

25.05.2020, 9:30, Разное

В НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева рассказали о своих прогнозах относительно окончания пандемии Covid-19 в России. По мнению президента научно-исследовательского центра Лео Бокерии, уже к концу лета страна победит коронавирус.

Такое мнение он выразил в интервью отечественным СМИ, пишет сайт «Политэксперт». Бокерия также руководит ОО «Лига здоровья нации», которая анализирует обстановку в стране относительно пандемии.

Стоит отметить, что ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом сообщали в Роспотребнадзоре. Со слов главы ведомства, Анны Поповой, далее будет отмечаться уменьшение числа заразившихся. Однако, как отмечает издание Nation-news, чиновница предупредила и о росте летальных исходов от заболевания. COVID-19 был признан пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта текущего года после регистрации первых случаев заболевания в конце 2019 года.

Благодаря своевременным мерам борьбы с тяжелым недугом, в ближайшее время в РФ уже порядка 45 регионов смогут отказаться от карантина. Последние данные говорят о том, что в стране зафиксировано более 344 тысяч случаев заражения коронавирусом, а около 108 тысяч россиян уже полностью выздоровели.