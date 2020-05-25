 

Тюменскому срочнику Шамсутдинову решили предъявить новое обвинение

25.05.2020, 9:30, Новости дня

Тюменскому солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восемь сослуживцев, будет предъявлено новое обвинение после обнародования результатов психолого-психиатрической экспертизы, рассказал отец срочника Салим.

В октябре 2019 года тюменца обвинили по статье «Убийство двух или более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК).

«После ознакомления с заключением экспертизы Рамилю будет предъявлено новое обвинение. Но по какой статье УК, пока не знаем», – передает URA.RU слова Шамсутдинова-старшего. По словам отца, данные экспертизы будут доведены до его сына и адвокатов в ближайшие дни.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.



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