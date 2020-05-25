 

Дмитрий Дибров назвал мистическим событием спасение Надежды Бабкиной

25.05.2020, 9:30, Разное

Российский телеведущий Дмитрий Дибров увидел мистический смысл в том, что певице Надежде Бабкиной удалось пережить коронавирус. Он полагает, что Народная артистка «еще не завершила свою работу на Земле», об этом Дибров пояснил в передаче телеканала НТВ «Звезды сошлись».
Ранее медики диагностировали у Надежды Бабкиной двухстороннюю пневмонию, они считали, что шансы на ее выживание составляют 5%. Но несмотря на тяжелое состояние и медикаментозную кому, в которую ввели певицу, исполнительнице удалось выжить. По словам Дмитрия Диброва, в этом просматривается мистический смысл.

Телеведущий признался, что очень переживал за судьбу Надежды Бабкиной. Он вместе с Валдисом Пельшем подменял коллегу в программе «Модный приговор», а когда певицу выписали, то Дмитрий Дибров понял, что она «еще не все дела завершила на Земле». По мнению ведущего, болезни и смерть приходят к человеку в том случае, когда он не может выполнить свои задачи. А обладание различными навыками, дети и семья могут помочь прожить до ста лет. Дибров называет Бабкину и ее театр источником многих культурных влияний, и им предстоит еще много работы после окончания пандемии.



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