 

Китай назвал сроки отправки зонда на Марс

25.05.2020, 9:16, Новости дня

Китай намерен осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск будет осуществлен в рамках 13-й пятилетки КНР (2016-2020 гг.) согласно плану национальной программы по освоению Марса, утвержденной в 2016 году. Зонд будет доставлен на Красную планету за семь месяцев с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5», передает ТАСС соссылкой на Синьхуа.

Грузоподъемность носителя составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту «Чанчжэн-5» достигает 57 м, в диаметре составит 5 метров.

В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Марс пилотируемую миссию.

Напомним, в конце декабря Китай запустил созданную для миссии на Марс ракету.



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