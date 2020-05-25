 

Число раненных в перестрелке на юге Москвы возросло до двух

25.05.2020, 9:08, Новости дня

Число пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе в Москве возросло до двух человек, они госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По имеющимся на утром понедельника данным, в больнице с огнестрельными ранениями после перестрелки находятся два человека. У них огнестрельные ранения, предположительно полученные в результате попадания охотничьих боеприпасов», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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