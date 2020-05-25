Кудрин назвал основные цели развития РФ после победы над коронавирусом

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25.05.2020, 9:08, Новости дня

Распространение коронавируса внесло коррективы в исполнение объявленных президентом нацпроектов и достижение национальных целей, эти приоритеты следует пересмотреть и сосредоточиться на четырех главных из них, выразил мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели: 1) мы хотим быть здоровыми и жить долго; 2) мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли; 3) нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика; 4) нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты. Остальные цели, безусловно, важны, но производны от вышеупомянутых», – написал Кудрин в статье для «Коммерсанта».

По его словам, под этот новый набор национальных целей должны быть ориентированы нацпроекты. «Нацпроекты должны быть увязаны с наццелями, их мероприятия должны прямым образом влиять на достижение наццелей, чего сегодня не происходит», – написал Кудрин.

Меньшее количество приоритетов, по его словам, позволит сфокусировать на их достижении «нерезиновые» государственные ресурсы. «При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год», – считает Кудрин.

По его словам, часть уже реализуемых инициатив можно продолжить, если они будут соответствовать новой общей логике, в то время как другие стоит приостановить и отложить, а в отдельных случаях – заменить на другие решения, «которые сегодня выглядят более эффективными». «Это нормальная практика гибкого госуправления, ориентированного на главный результат – удовлетворенность граждан», – отметил глава Счетной палаты.

«Не вызывает никаких сомнений необходимость различных антикризисных мер и нацплана по восстановлению экономики. Но эти задачи должны синхронизироваться со стратегическим контуром. До 2024 года осталось лишь четыре года, на протяжении которых нужно еще минимум год-полтора преодолевать последствия кризиса», – считает Кудрин.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.



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